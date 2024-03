Amateurvoetbal: Van den Meiracker schiet Vogels naar koppositie, koploper Spakenburg morst punten

Spakenburg blijft de nummer één van de tweede divisie. De voorsprong op nummer twee De Treffers is wel geslonken naar 5 punten. Door de driepunter is GVVV in ieder geval voor even de nummer vijf van de tweede divisie. Jong Almere City, dat vijfde stond, komt om 18.00 uur nog in actie tegen koploper Spakenburg.