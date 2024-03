Amateurvoetbal: Van den Meiracker schiet Vogels naar koppositie, nipte zege GVVV

Provincie Utrecht - In de tweede divisie heeft GVVV een nipte overwinning geboekt tegen HHC Hardenberg: 1-0. Ook IJsselmeervogels wist met 1-0 te winnen. Dat deden de Rooien tegen DVS'33 en daardoor gaan ze weer aan kop in de derde divisie A. Een stuk meer treffers waren er in die competitie bij de regioderby tussen DOVO en Kampong (3-2). Dat en meer in dit overzicht van het topamateurvoetbal.