Voetbalsters FC Utrecht knokken zich naar punt bij Fortuna Sittard

Al in de eerste minuut kwam FC Utrecht op 1-0 voorsprong via Eshly Bakker. Nog in de eerste helft kwam Fortuna op 2-1 voorspring via twee doelpunten van Tessa Wullaert. Met nog 20 minuten op de klok zorgde Tami Groenendijk namens de Utrechters voor de 2-2 eindstand.