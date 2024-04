Vooruitblik amateurvoetbal: alle ogen gericht op 'De Kleine Derby'

Wat ook een groot verschil is, is dat bij IJsselmeervogels afgelopen zaterdag in de met 1-0 gewonnen wedstrijden tegen DVS'33 twee geboren Bunschoters in het veld stonden: doelman Jaimy Schaap en rechtsachter Gerwin van de Groep. Bij Eemdijk - HSC'21 (4-1) stond zes spelers in de basis van wie de wieg in Bunschoten stond. Drie van de vier invallers zijn ook geboren Bunschoters, twee anderen die in actie kwamen wonen al jaren in het dorp.