Invallers FC Utrecht doen PEC Zwolle pijn in de tweede helft: 'Een gouden hand wil ik het niet noemen'

Mark van der Maarel, die bezig is met de laatste wedstrijden van zijn carrière, werd beloond met de Man of the Match Award. "Het is bijzonder dat ze me zo graag zien. Ik merkte het al tijdens het warmlopen. Als het dan ook nog zo'n tweede helft wordt is heerlijk. Ik kan het nog niet bevatten hoe enthousiast het publiek is. Het is mooi en bijzonder en smaakt voor mij persoonlijk nog naar meer", om met een lach te vervolgen, "Ik hoop dat de trainer toch ziet dat ik nog wat kan brengen."