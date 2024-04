FC Utrecht maakt bij Heerenveen geen fout in strijd om play-offs: 'Het kan écht nog beter'

Utrecht verdubbelde drie minuten na rust de voorsprong. Na een goede ingreep van Mark van der Maarel legde Lidberg de bal af op Lammers, die fraai scoorde in de verre hoek, 0-2. Het was de vijfde wedstrijd op rij dat de spits trefzeker was. Hij schaart zich daarmee in een uniek rijtje FC Utrecht-spelers. "Met wie ik dat record deel? Geen idee? Douvikas?" Alleen Dirk Kuyt en Ruud Boymans lukten dat ooit. "Ik had geen idee. Ja dat is wel een mooi rijtje." Als Lammers volgende week weer scoort is hij alleen houder van het record.