De olympische droom van Kampong-keeper David Harte: 'Wij zijn the fighting Irish'

En dat is nodig, want hockey is in Ierland een kleine sport. "Tot acht jaar geleden moest je alles zelf betalen als je voor Ierland uit wilde komen. Internationals betaalden contributie." Het is dan ook niet verbazend dat de Kampong-doelman af en toe met enige jaloezie naar zijn collega-internationals uit Nederland kijkt. "Als je ziet hoe professioneel het hier is, met een trainingscentrum in Papendal, hoe het financieel werkt. Dat is wel even iets anders dan in Ierland, helaas."