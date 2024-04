Alflen analyseert FC Utrecht en Quinten Timber: 'Hij zit dicht tegen EK-selectie aan'

Alflen wilde eens niet naar FC Utrecht kijken in de wedstrijd tegen Feyenoord, maar naar het optreden van Quinten Timber aan de kant van de Rotterdammers. De Utrechter werd groot van FC Utrecht en maakte onlangs zijn debuut in het Nederlands elftal. "Ik vind hem zo enorm gegroeid. Ik wist al dat hij sterk aan de bal was en dat hij fysiek goed is. Maar ik vind dat hij zonder bal nu zulke mega stappen gemaakt heeft", Timber zorgde continu voor chaos bij FC Utrecht op het middenveld en de verdediging. "Hij liep in eerste instantie naar plekken zodat teamgenoten aan de bal konden komen. Hij liep FC Utrecht echt door de war." Met het EK op komst geeft Alflen hem een goede kans om met Oranje mee te mogen. "Hij is top eredivisie. Maar natuurlijk zijn er meer goede spelers in het Nederlands elftal. Het is terecht dat hij zijn debuut heeft gemaakt. Wie er mee moeten weet ik niet, maar dat hij in de buurt zit, absoluut"