Klein Duimpje Eemdijk klopt reus IJsselmeervogels, Spakenburg schiet met scherp

"Dit is de eerste keer dat ik er vijf maak in de tweede divisie", pufte de Utrechtse topscorer na afloop. "Op de goeie plek staan is geen toeval, het is scannen en lezen waar je moet staan om een goal te maken." De hoogte van de score verbaasde ook El Azzouti. "Noordwijk is over het algemeen een stugge ploeg."