Tessels wint eerste race Dutch Superbike

Tessels: "Het was voor ons toch wel even spannend door het slechte weer op vrijdag hoe goed we nou daadwerkelijk zijn. Ik wist dat het dit seizoen een stuk competitiever zou gaan worden, en daar werd ik niet in teleurgesteld. Vanaf het begin van de race was het erg mooi met veel acties. We hebben zeker nog werk te verzetten en kunnen nog flink verbeteren, maar ik ben erg trots op het team en de betrokken partners dat we deze overwinning en punten hebben kunnen pakken."