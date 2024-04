Namen & Rugnummers topscorer: El Azzouti slaat reuzenslag

De nummer twee in de lijst, Yannick Bouw, wist dit weekend ook het net te vinden. Maar het is de vraag of er voor de aanvaller van Eemdijk nog meer doelpunten gaan volgen. Bouw raakte in de derby tegen IJsselmeervogels namelijk geblesseerd aan zijn schouder. De aanvaller kon niet verder spelen en liep na de wedstrijd met een mitella om. Het is nog niet bekend hoe ernstig de blessure van Bouw is.