Jong FC Utrecht verspeelt in blessuretijd voorsprong tegen koploper, Descotte scoort bij rentree

De ploeg van coach Ivar van Dinteren kreeg verschillende kansen. Zo was Adrian Blake in de 25ste minuut dicht bij een treffer. In de tweede helft maakte de Belg Anthony Descotte zijn rentree na langdurig blessureleed. De invaller leek de wedstrijd in de 86ste minuut te beslissen met een hard schot, maar in blessuretijd tekende Jeredy Hilterman toch nog voor de gelijkmaker.