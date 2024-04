Nog zes speelronden in het amateurvoetbal: de spanning loopt op

Spakenburg stak afgelopen zaterdag in blakende vorm en vernederde Noordwijk met maar liefst 8-0. Met het doelsaldo zit het dus wel goed, maar in de race om te titel zal Spakenburg het gat ten opzichte van naaste belager De Treffers in tact willen houden. Winnen in Werkendam is dus het devies voor de ploeg van coach Chris de Graaf, die in eigen huis met 3-1 te sterk was voor Kozakken Boys.