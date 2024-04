175 wielrenners door de Utrechtse polders, dit kun je verwachten van de Arno Wallaard Memorial

In 2006 overleed wielrenner Arno Wallaard op 26-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij was een talentvolle renner uit Noordeloos die al meerdere koersen op zijn naam had geschreven, waaronder de Ronde van Alblasserwaard in 1999. Een jaar na zijn overleden benaderde de organisatie van de Ronde van Alblasserwaard de familie Wallaard. Met de vraag of ze hun koers een nieuwe naam mochten geven: de Arno Wallaard Memorial.