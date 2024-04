Hier kijk je vandaag live naar de Arno Wallaard Memorial

Meerkerk - Vanmiddag wordt in en rond de gemeente Vijfheerenlanden door 175 wielrenners gestreden om de winst van de Arno Wallaard Memorial. Het is de 39e keer dat de wielerkoers, die tot 2006 de Ronde van de Alblasserwaard heette, op het programma staat. RTV Utrecht is ter plaatse in Meerkerk en zendt de koers vanaf 16.00 uur live uit.