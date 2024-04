Utrechter Marijn van den Berg debuteert in Amstel Gold Race

"Ik ken alle beklimmingen en wegen. Dat gaat deze koers heel bijzonder maken", zegt Van den Berg op de website van zijn ploeg. "Het wordt een zware koers, maar dat is denk ik perfect voor Ben. Ik wil erbij zitten als alles terugkomt, zodat we kunnen sprinten in een kleiner groepje. Maar de Amstel is een moeilijke koers om te voorspellen."