FC Utrecht slaat in blessuretijd toe tegen Go Ahead Eagles: 'Gestolen vond ik het niet'

Utrecht - FC Utrecht heeft op spectaculaire wijze gewonnen van directe concurrent Go Ahead Eagles, in de strijd om plaats 7 in de eredivisie. In de Galgenwaard leek de ontmoeting uit te draaien op een gelijkspel. Can Bozdogan kopte in de 93e minuut de 2-1 binnen, wat niet helemaal verdiend was, want de Deventenaren waren grote delen van de wedstrijd beter.