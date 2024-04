Alflen analyseert Heerenveen - FC Utrecht: 'Lidberg was echt heel erg goed'

FC Utrecht kwam met 0-3 voor in Heerenveen. 88 minuten lang was het heer en meester in Friesland. Toch kwam de zege in de slotfase nog in gevaar toen Heerenveen met 10 man nog terugkwam tot 2-3. "Die eerste goal kan nog vallen. Geweldig ingeschoten. Dat kan gebeuren, maar wat er daarna gebeurde daar mist al het besef bij. Je speelt tegen 10 man in de 91e minuut en dan lever je vanaf de aftrap zo de bal in. Je moet gewoon 3 minuten de bal in de ploeg houden. Dan kan de tegenstander nooit scoren. De volwassenheid die de hele wedstrijd te zien was miste daar totaal."