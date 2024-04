SCHC zet Rotterdam aan de kant, Voordaan krijgt slaag in derby

In de promotieklasse stond de derby tussen de mannen van SCHC en het naastgelegen Voordaan op de rol. In Bilthoven kregen de Groenekanners een pak slaag. Het werd 7-1, nadat Voordaan heel even voor stond. Hafkamp, Empey en Uldriks scoorden twee keer. Sweering was een keer trefzeker voor SCHC. Voo Voordaan scoorde Visser.