Wiebes juicht te vroeg in Amstel Gold Race: 'Dit was zo dom'

Bovendien was de koers door een ongeval fors ingekort, waardoor de kansen voor Wiebes ten opzichte van de klimmers alleen maar waren gestegen. Het lukte ook de laatste passage op de Cauberg aan te klampen waarna ze in een groep van zo'n twintig rensters op de finish af denderde. "We hadden in de laatste ronde besloten dat de ploeg voor mij zou rijden. Ja, ik wil revanche. Hier nog eens winnen is nu zeker een doel. Dit is me nooit overkomen. Het was de eerste keer en hopelijk ook de laatste."