Noël van 't End wel of niet naar de Olympische Spelen? 'Ik zit op het randje'

Het is dus uitkijken, want de kans op een blessure is in judo best groot. "Het is een hele fysieke sport en er gebeurt veel. Ik zeg altijd dat je niet hard genoeg traint als je geen pijn hebt in de training. Dus je zoekt altijd het randje op." Dat doet Van 't End drie, vier keer per week. "Maar je wilt niet over het randje heen gaan, dat je geblesseerd raakt. Maar je wilt er ook niet onder zitten waardoor je niet fit genoeg bent. Als je minder doet ga je het niet halen." Blessurevrij is hij ook nu niet. "Ik heb last van mijn elleboog, en van de abductor in mijn been. Maar het komt goed."