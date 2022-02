Verbijstering over schrappen pont Nieuwer Ter Aa: 'Aanleg fietsbrug is nu noodzaak'

Bestuurlijk overleg tussen Rijkswaterstaat en Stichtse Vecht heeft niet tot een oplossing geleid. Wethouder Hetty Veneklaas: "Wij zijn het hartgrondig oneens met dit voorgenomen besluit van Rijkswaterstaat en zullen alle mogelijke middelen inzetten om de pont in de vaart te houden of een fietsbrug te realiseren. We gaan sowieso bezwaar en beroep aantekenen en roepen onze inwoners op dit ook te doen. De veerpont is al sinds 1892 een noodzakelijke (fiets)verbinding en kan niet na 130 jaar trouwe dienst van de ene op de andere dag opgeheven worden zonder goed alternatief."