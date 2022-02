Zorgen over Oekraïense familieleden: 'Ze willen blijven en hun land verdedigen'

Toen Olya Kudina vanmorgen wakker werd wilde ze eigenlijk niet geloven wat er in haar geboorteland gebeurt. "Mijn man had het nieuws al gezien en zei tegen me: ik wil je iets vertellen. Raak niet in paniek, maar het is begonnen." De eerste berichten van familieleden in Oekraïne zijn surrealistisch. "Mijn zus is geëvacueerd uit Kiev, ik woonde zelf in Kiev tot 8,5 jaar geleden."