Massaal in de file bij de wasstraat: weg met dat Saharazand

Ook bij Kwikstraat Carwash XXXL in Zeist staat al de hele een lange rij van bruin gespikkelde auto's. "Het is gigantisch druk. Sinds vanmorgen al. We houden in de gaten of het allemaal goed gaat met de verkeersstromen, maar tot nu is dat zeker het geval." Bij BOB Autowas is eveneens een komen en gaan van automobilisten. "Ik rij nu langs onze vestiging in Overvecht en daar is het erg druk. We draaien continu op volle capaciteit", zegt eigenaar Jan Scharrenberg.