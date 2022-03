Hoteleigenaar Michel zegde alle boekingen af en opent zijn hotel voor Oekraïense vluchtelingen

In het hotel zitten vooral gezinnen, zoals Tetiona Teslia en haar acht- en tienjarige dochters Daryna en Erika. Zij arriveerden zondag. Ze zegt dat ze heel blij is hier te zijn. Hiervoor zat ze een week lang in kamp Harskamp in Eden. "Daar hadden we geen eigen douche of wc. We zaten met acht mensen op een kamer en er was geen privacy. Dat was lastig voor de kinderen."