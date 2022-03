Groot bordenprotest in Maarssen: 'Nieuwe woonwijk en uitbreiding sapperserij Schulp leidt tot te veel verkeersdrukte'

De bordenactie is een initiatief van Jurgen van Denderen. "Op zich zijn we niet tegen woningbouw, maar het gaat nu om 130 huizen, terwijl zestig tot tachtig het maximum is. Daarbij leidt de uitbreiding van Schulp ook nog eens tot 175 extra vrachtwagens per week, terwijl het nu al erg druk is." De actie wordt volgens Van Denderen breed gedragen in Maarssen. "Ook in Breukelen willen mensen borden gaan plaatsen. Ik heb er nog 35 besteld."