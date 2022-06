Dieven stelen beeld van graf kind in Utrecht: "Je zag haar hoofdje al van verre staan als je kwam aanlopen"

"Het grafje is toch de plaats waar we komen om aan haar te denken, om gesprekjes met haar te voeren en om nog even over haar hoofdje te aaien. Het verdwijnen van het beeldje zorgt er ook voor dat alle emoties van toen weer even bovenkomen. Het maakt meer indruk dan we hadden gedacht", vertelt Pons Jan. Ondanks dat hij weet dat de kans klein is dat het beeldje terugkomt, roept hij mogelijke getuigen op zich alsnog te melden bij de politie. "Als vader wil ik toch alles geprobeerd hebben om het terug te krijgen. De kans is niet groot, maar je weet het maar nooit."