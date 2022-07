Amersfoorts echtpaar stapt opnieuw naar rechter en eist gesprek met seancegroep

“We hebben het echt op allerlei manieren aangevlogen”, vertelt ook advocaat Roberto Pennino. Hij stond het echtpaar in een eerder kort geding al bij en doet dat nu opnieuw. “Ik had niet gedacht dat het weer tot een kort geding zou moeten komen, maar het is best treurig dat je er als burger gewoon verder niet doorheen komt. We hebben zelfs aangegeven dat het gesprek onder geheimhouding kon, want er moet iets gaan gebeuren voor het herstel van Radia. Maar de burgemeester lijkt de reikwijdte van het probleem niet te willen begrijpen.”