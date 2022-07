Tienduizend mensen belden aan bij visdeurbel in Utrecht

Op 17 juli gaat de visdeurbel bij de Weerdsluis uit, omdat het vismigratieseizoen dan ten einde is, maar de gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht die hier over gaan, beloven dat de visdeurbel volgend jaar terugkomt. Of dit ook echt ieder jaar terugkomt is nog onduidelijk, maar Nijs hoopt in elk geval van wel. "Dan zouden we met die gegevens de vismigratie goed in kaart kunnen brengen."