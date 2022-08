Oekraïense vluchtelingen leren Nederlands: 'Als ik hier blijf, moet ik Nederlands kunnen'

Al snel wordt in de les duidelijk dat Nederlands leren allesbehalve makkelijk is. Klanken in woorden als 'leuk' bestaan helemaal niet in het Oekraïens, weet een voormalig professor in het Engels te vertellen. "Maar ik ben trots dat ik deze taal leer. En ik zie het als een bedankje voor de moeite die veel Nederlanders doen om Oekraïense vluchtelingen goed op te vangen. Ik vind het bijzonder om te zien hoeveel tijd mensen zoals Tineke erin steken om ons te helpen."