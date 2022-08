Wethouder Montfoort verandert mening over bouw scholencomplex vanwege 'nieuwe informatie', buren zijn woedend

Het nieuwe scholencomplex in Montfoort is al jaren onderwerp van discussie. Het huidige pand is flink verouderd en de roep om een nieuwe, veiligere locatie is groot. In 2015 stemde de raad unaniem in met de bouw van een nieuwe locatie achter de sporthal aan de Bovenkerkweg. Maar omdat het college destijds geen stappen zette werd in 2020 een nieuwe locatie verkend, die aan de Parklaan. Daar waren buurtbewoners niet blij mee