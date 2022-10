Steeds meer mensen willen een groen dak, maar hoe groen is dat? 'Het goedkoopste sedummatje doet niet zoveel voor de biodiversiteit'

Er bestaan honderden soorten sedum, maar slechts enkele, vooral de ondiep wortelende soorten, zijn geschikt voor een groen dak. Ze kunnen tegen hitte, vocht, sneeuw en zijn daardoor bijna onverwoestbaar, terwijl andere planten het niet overleven op een dak. Eén van de grootste sedumkwekerijen in de regio Utrecht is gevestigd in Odijk. Op grote velden in de omgeving van Odijk, Werkhoven, Bunnik en Cothen zie je de 13 verschillende soorten sedum van Sempergreen opgekweekt worden. Dat duurt gemiddeld zo’n 9 tot 12 maanden. In totaal heeft het bedrijf 180 hectare aan kweekvelden in Nederland. Maar ook in Australië, Spanje, Polen en Colombia zijn kwekerijen gevestigd. Een nieuwe ontwikkeling is dat ook schuine daken groen kunnen worden, zoals bij het gezinshuis De Grote Geer in Houten.