OM eist boete voor Extinction Rebellion na protest bij hoofdkantoor Rabobank

In totaal stonden zeventien actievoerders terecht, tegen één van hen is vrijspraak geëist wegens te weinig bewijs. De verdachten komen uit alle hoeken van het land, vooral uit Nijmegen en Haarlem. De jongste is 24, de oudste 69. Sommigen maakten gebruik van hun spreekrecht. Zo zei een vrouw dat het "absurd is dat zij en mede-actievoerders voor de rechter zitten terwijl vervuilende bedrijven gewoon hun gang mogen gaan".