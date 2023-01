Wordt de huismus de Bohemian Rhapsody van de tuinvogeltelling? 'Vogels zijn hot, we verwachten 150 tot 200 duizend tellers'

Marc Scheurkogel (42) van de Vogelbescherming heeft er in ieder geval al veel zin in, want hij is vogelaar in hart en nieren. Als hij begint te vertellen over de zeldzame notenkraker, die een paar jaar geleden opeens opdook in Nederland, begint hij te glunderen. “Maar ook van een koolmees kan ik genieten. Hoe meer verschillende vogels je in je tuin ziet hoe leuker.”