Bierproductie flink duurder, maar voor lokale brouwerijen pakt dat lang niet altijd slecht uit

Ook in bierwinkels merken ze dat de markt aan het veranderen is. Bijvoorbeeld in de Utrechtse Little Beershop van Fred Buddingh. "Maar er zijn nog steeds heel veel variaties in prijs, waardoor je nog altijd voor een fatsoenlijke prijs een biertje kunt drinken", legt hij uit. De prijsverandering zorgt er voor Buddingh wel voor dat hij zich op andere bieren is gaan richten. "Voorheen hadden we ook veel buitenlandse bieren, maar je merkt dat de import vanuit sommige landen prijziger is geworden."