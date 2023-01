Napels aan de Vecht: vuilnisstaking net begonnen, nu al afvalbergen op straat

Het is de gemeente ook opgevallen. Maar een commercieel bedrijf inhuren om het afval weg te halen, zal niet gebeuren. "Het is vanuit de regelgeving, het stakingsrecht, niet toegestaan dat werkgevers een andere partij inschakelen om dit werk alsnog uit te voeren. Mensen van de sociale werkplaats mogen wel zwerfafval opruimen, denk hierbij aan los afval in bosjes en struiken. Dit is standaard en daar ligt al een contract onder. Dit is ook afgestemd met de bonden."