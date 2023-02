Met metalen staaf mishandelde man is doodsbang en heeft veel pijn: 'Kan m'n kind niet eens optillen'

Als Davey op wil staan, krijgt hij nog één klap en dan rent de dader weg. "Hij was donker gekleed en ik heb zijn gezicht gezien, maar weet niet wie het was. Hij zei niks, maar ik denk niet dat het dezelfde man was die me belde voor de klus. Dat was duidelijk iemand met een Utrechts accent en zijn stem rijmde niet met het uiterlijk van de man die me sloeg, die een meer Pools of Russische uitstraling had."