Theatermaker Caro Ilias de Feyter wil feestvieren om wie we zijn

En als ik zie dat jij je best doet en dat je het goed wil doen dan is dat al de helft van het begrip. Maar liever dat je je best doet en dat je zegt ‘het is voor mij te moeilijk’ dan ‘ laat maar zitten’ of ‘Ik vind het ingewikkeld gedoe’ . Laten we samen onze best doen in deze veranderende wereld want in de zin van taal is er heel veel aan het veranderen . Er is heel lang geen taal voor geweest dat begint nu te komen. We zijn nu in overgangsperiode. Ja, dat kost wel tijd. Maar het gaat wel over mensen en hun mentale gezondheid dus laten we proberen daar op een zo liefdevolle mogelijke manier mee omgaan.