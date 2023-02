Hoe het werk van een Utrechtse kunstenaar in het Bachmuseum in Leipzig terechtkwam

Maar hoe werkt dat? Muziek gebruiken in een schilderij? Elisabeth begon met het vertalen van de twaalf toonsoorten waarin Bach zijn beroemde muziekstukken schreef in kleuren. "Ik had een grote doos met kleurpotloden en toen heb ik telkens vier kleuren gepakt, heel intuïtief. En dat heb ik twaalf keer gedaan. Maar elk kleurpotlood kun je maar één keer gebruiken, dus op een gegeven moment moet je kiezen uit wat er over is. En dan krijg je kleurcombinaties waar je nooit aan gedacht zou hebben. Dus dan is het proces ook nog bepalend voor het resultaat."