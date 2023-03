Jongeren haken af bij sportverenigingen, clubs moeten creatiever zijn om pupillen te binden: 'Ze willen meer vrijheid'

Toch is ook in Utrecht een trend te zien waarbij het sportgedrag van jongeren en jongvolwassen aan het veranderen is. "Vooral in Utrecht zien we dat jongeren meer gaan 'urban sporten'", zegt Stan Scheurink, beweegmakelaar voor jongeren bij SportUtrecht. "Dan moet je denken aan freerunnen, 3 x 3 basketballen en skaten."