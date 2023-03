Wie de lagen modder kan lezen vindt een prachtig natuurarchief

Hoek: "De grondlagen zijn vergelijkbaar met een archief. We kennen 'echte' archieven uit de middeleeuwen, vanaf wanneer mensen iets opschrijven, maar dit is door de natuur opgetekend in de laagjes. Zo is vastgelegd in het landschap wat hier gebeurde en als je dat kunt lezen, kun je veel verder terug in de tijd kijken. Fossiel stuifmeel zegt iets over de bebossing hier en over de landbouw. In de bronstijd, ijzertijd en bij de Romeinen is het landgebruik nooit opgetekend, maar al die gegevens zitten wel in de ondergrond."