Nieuwkomer BBB en GroenLinks gaan nek-aan-nek in race om grootste partij in provincie Utrecht

Ook in Amersfoort is GroenLinks de grootste: de partij verloor daar wel fors, maar behaalde alsnog 13,5 procent van de stemmen. De VVD is de tweede partij met 11,4 procent, gevolgd door de BBB met 10,6 procent. Ook in de gemeenten IJsselstein, Rhenen, Woudenberg, Zeist is op dit moment nog een andere partij dan de BBB de grootste. In Bunnik, De Bilt, Houten, Soest en Veenendaal zijn de uitslagen nog niet bekend. Baarn is wel binnen, maar moet nog worden verwerkt in de uitslagen.