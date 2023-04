Geen oude rollators meer in verbrandingsoven, Woerden plukt bruikbare spullen uit grofvuil

Andere gemeenten zijn ook met circulariteit bezig, maar Nihot ziet dat het niet overal even snel gaat. "Wij hadden zoiets van: schouders eronder en aanpakken", zegt Nihot. "We creëren zulke afvalbergen met elkaar. Als je je blouse niet meer leuk vind, doe je hem weg en koop je een nieuwe. Of je bent met een klus bezig en kunt een gereedschap niet vinden, en gaat een nieuwe halen. We zijn veel makkelijker geworden als vroeger en moeten er echt met elkaar over na gaan denken of dat wel zo verstandig is."