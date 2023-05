UU willigt eisen klimaatactiegroep niet in: actiegroep trok naar bestuursgebouw om verhaal te halen

Kort voor 17.00 uur liet de universiteit weten dat dit tijdstip niet haalbaar kort was en vroegen ze een uur uitstel. Terwijl er in het Minnaertgebouw een workshop over klimmen als een vorm van actievoeren was en een sessie yoga, splitsten zeven actievoerders richting het Bestuursgebouw. Deze groep wilde om 18.00 uur de reactie persoonlijk in ontvangst nemen en had het plan om ook het Bestuursgebouw te bezetten as het bestuur niet op de eisen in wilde gaan.