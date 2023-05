Regenboogzebrapad in Utrecht krijgt update: 'Progress Pride-vlag is het meest gehesen'

Een regenboogzebrapad is overigens geen officieel zebrapad. Dit omdat het in het kader van de verkeersveiligheid voor sommigen onduidelijk kan zijn dat het een zebrapad is. Met de aanpassing naar de Progress Pride vlag is dat wellicht nog meer het geval, omdat de strepen niet langer horizontaal liggen, maar verticaal. Daarom is in 2013 besloten het zebrapad aan te leggen bij het Nijntje stoplicht, een stoplicht dat 24 uur per dag aanstaat.