Vijf Utrechtse gemeenten op het matje geroepen door toezichthouder om gebruik algoritme

Die systemen bekeken bijvoorbeeld wat voor werk mensen hadden en in welke wijk ze woonden. Aan de hand daarvoor konden de algoritmes concluderen dat er een verhoogd risico op uitkeringsfraude was, zonder dat daar verder enig bewijs voor was. De rechtbank had zulke algoritmes eerder al verboden, omdat niet duidelijk is hoe ze werken wat gedupeerden ertegen kunnen doen.