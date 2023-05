Reizende kunst in Stichtse Vecht: 'Eerbetoon aan opa, huisjuwelen en edelstenen'

Stichtse Vecht - In Stichtse Vecht kunnen kunstliefhebbers dit weekend hun hart ophalen. Er is een reizende expositie in de buitenlucht te bewonderen. Daar heeft Ward Strootman aan meegewerkt. Hij is de nieuwste én jongste kunstenaar die aan de KunstRonde meewerkt die dit jaar voor de 27e keer plaatsvindt. "Ik heb een armband in mijn collectie die een eerbetoon is aan mijn opa, maar ik maak ook 'huisjuwelen'."