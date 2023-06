Reddingsbrigade waarschuwt zwemmers voor warm weekend: 'Let op, water is écht heel koud!'

Dilejan Adams werkt al 25 jaar als vrijwilliger bij de Reddingsbrigade Utrecht en geeft met zijn bedrijfje ook lessen aan mensen over veiligheid op het water. Hij maakt zich zorgen over één ding. Adams: "Het water is nu kouder dan vorig jaar. Toen was het al in april en mei heel warm maar dit jaar was mei niet zo warm als vorig jaar en dus is het water kouder."