Deze werknemers met arbeidsbeperking staakten vandaag in Utrecht: 'Iedereen krijgt er loon bij, wij krijgen niets'

"Wij komen vandaag op voor een beter salaris. Heel veel mensen krijgen loon erbij, want alles wordt duurder. Wij hebben helemaal niets gekregen, en er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen, hoor ik in de wandelgangen. Dan werk je in de plantsoendienst en dan staat er een collega naast die meer verdient. Als ik meer loon krijg scheelt dat heel wat kopzorgen. Nu hou ik de reclamefolders in de gaten en ga ik op de koopjes af. Van collega's die langer moeten reizen hoor ik soms dat ze geld bij moeten betalen om op het werk te komen. Wij verdienen als groep al heel weinig en dan heb je geen extra ruimte om geld bij te leggen."