Utrechter weet niet waarom hij vriendin doodstak: ‘Ze heeft veel voor mij gedaan’

Een pro-formazitting is nodig als het nog te vroeg is om een rechtszaak inhoudelijk te behandelen. Het kan zijn dat het vooronderzoek nog niet is afgerond of het strafdossier om een andere reden nog niet compleet is. Zolang een verdachte in voorarrest zit, moet die voorlopige hechtenis iedere drie maanden door de rechtbank worden verlengd, anders moet de verdachte vrij komen. Tijdens een 'pro forma' draagt de officier van justitie de verdenkingen voor en wordt de stand van het onderzoek doorgenomen. De strafzaak wordt nog niet inhoudelijk besproken. Wel komt de voorlopige hechtenis van de verdachte aan de orde en kan de verdediging onderzoekswensen indienen en toelichten. De verdachte krijgt van de rechtbank de gelegenheid om zelf ook iets te zeggen over zijn zaak en zijn persoonlijke omstandigheden.